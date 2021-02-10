今次（10日）跑鼠年送歲賽，大家都想贏馬行番個尾運，好似列陣尾場嗰匹「弛曜風」（羅富全馬房）就喺兩年前狗年送歲賽贏馬。

事隔兩年之後，此駒再於送歲賽上陣，又有機會重溫好夢。

「弛曜風」前季四捷，令評分創新高，上季用咗一整季時間調整，今季重新降回第三班角逐。

馬匹近兩仗出爭田草1200米得一亞一季，上場仲要輸俾不敗之師「好眼光」（蔡約翰馬房）得第二，水準有保證。

今期等到蘇銘倫停賽復出壓陣，「弛曜風」轉場跑谷草1200米對手冇沙田咁強，列陣鼠年最後一場賽事，有機會食尾糊。

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