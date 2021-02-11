本港經濟不景，馬主每月平均養馬費五萬多元，實在不易負擔。

早前馬會公佈，兩匹原由同一馬主葉旭棠持有，兼同於葉楚航馬房受訓的賽駒「紅星」（不獲任何投標後不久退役）及「紅旺」接受投標。

結果五歲灰馬「紅旺」由俊暉團體出價1,510,800元投得，仍由練馬師葉楚航訓練，並被安排於周日（14日）沙田賀歲日馬第五場作易主後首戰。

「紅旺」今季首兩仗落敗當減分，上次首度在第五班作賽，由馬房愛將潘頓執韁。

結果「紅旺」不負眾望，一改慣常放頭跑法，選擇留守馬群中間，末段一攻而破，以兩個多馬位之先戰勝同廐「盛勢」（已轉投賀賢馬房）開齋，從中葉廐亦包辦連贏位。

今戰回師第四班，雖然對手增強，但本身唞夠操好兼打王牌上陣，戰意卻肯定十足。

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