周日（14日）田草11場賀歲賽，在全闊A跑道舉行，天文台預測天晴，估計場地掛牌為好地。

睇番最近1月17日同一移欄五場轉彎路程賽事，當中四匹頭馬守前四位入直路建功。

其中「幸運精選」及「齊齊友福」均放頭帶到，前置馬仍然可以秤先。

今戰列陣馬中，第四場「齊齊友福」上仗正是於田草A欄贏馬開齋，贏完等番同一移欄再跑，睇部署決心再下一城。

另外，第十場「利害了」兩次跑田草A欄獲一勝一位，亦是唯一贏過此移欄之參戰馬，憑出色場地性能有力爭勝。

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