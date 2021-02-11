英國知名年輕騎師馬昆（Tom Marquand），連續三年皆到澳洲客串。

據其澳洲經理人透露，馬昆已於英國出發，途經杜拜，最終到達悉尼接受隔離，暫定2月27日在蘭域馬場諾頓錦標賽日上陣。

早前有消息指「加踏步」（Addeybb）放棄征澳，惟馬昆的澳洲經理人指此駒會照原定部署，夥拍馬昆衛冕3月20日蘭威錦標，以及4月10日女皇伊利沙伯錦標冠軍。

而馬昆則預計會客串至4月17日的全齡錦標後才返回英國。

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