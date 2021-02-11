澳門賽馬會將於2月20日年初九舉行草沙地日賽以賀新歲，當日並設有一系列活動安排。

澳門馬會將於當日中午12時30分，在公眾席一樓進行拜神儀式，其後在公眾席大地進行獅藝表演。

同日於澳門賽事頭場開跑前，財神將分別在氹仔馬場賽事大樓地下及公眾席入口派發新年利是，數量有限，派完即止。

當日在公眾席大地擺設模擬亮相圈及馬匹供入場馬迷拍攝，並會在公眾席入口擺設銅鑼供入場馬迷敲打賀新歲。

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