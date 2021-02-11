年初三（14日）賀歲賽，羅富全出馬陣容甚強，而且不乏馬名意頭好之馬，「大眾開心」便是其中之一。

不過此駒上仗就令到潘頓唔開心，除了因為大熱倒灶之餘，騎者賽後更因不必要鞭打馬匹，被罰一萬大元。

今次「大眾開心」改配周俊樂，減7磅如釋重負，且看能否為羅廐帶來新一年第一場頭馬。

羅富全說：「『大眾開心』上仗加配眼罩上陣，希望改善集中力，可是潘頓嘗試留力時，馬兒表現急躁，相當搶口，可能因為這個原因未能發揮出應有水準。」

「賽後所見『大眾開心』並無不妥，狀態依然良好，今次除去眼罩改用開縫眼罩，希望能改善上仗遇到的問題。」

「周俊樂策騎減輕負磅，都會有正面作用，期望在新正頭勝回一仗。」

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