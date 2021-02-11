剛周三（10日）谷草夜賽順利完成，馬會今日（11日）公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是「精靈勇士」加8分，此駒今季加盟方嘉柏馬房，已取得兩場頭馬，現時評分升至81分，下仗需要升上二班作賽。

至於「歡欣福星」、「日日靚」及「箭意」各加7分，下仗仍可留在原班角逐。

而五班頭馬「總統之星」，勝後被加5分，由原先26分升至現時31分，暫時走進安全線。

2.10快活谷夜賽頭馬加分情況

馬匹 最新評分（增幅）

你知我勝 54（＋6）

總統之星 31（＋5）

醉醒神 50（＋5）

歡欣福星 74（＋7）

日日靚 57（＋7）

冠寶駒 62（＋6）

箭意 52（＋7）

精靈勇士 81（＋8）

宜春輝煌 76（＋5）

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