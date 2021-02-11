韋達上季雖未贏過大賽，但在大賽日或特別日子，卻往往有頭馬交出。

如開鑼日（19年9月1日）贏「明月昇輝」開糊，國際賽日（19年12月8日）爆冷勝出「得勝駒」，另外初三賀歲賽（去年1月27日）又贏出「聚才」。

此駒今季再被安排於初三賀歲賽（14日）第九場上陣，幕後顯然有意重溫舊夢。

除「聚才」外，馬主家族同日亦有初出馬「恭喜發才」列陣，此駒跑初三賀歲賽更為應景。

「恭喜發才」曾譯名「埃及賢君」，在愛爾蘭由岳伯仁訓練，八戰一冠三亞。

此駒當日初出贏奈斯定磅賽1000米後，七戰皆跑級際賽，分別在二級賽火車路錦標僅負明星馬「金衣公子」入Q，於一級賽鳳凰錦標以少於一個馬位之差不敵頭馬「金衣公子」，以及在1400米直路賽三級賽澤西錦標入Q，可見本身戰績不差。

「恭喜發才」將角逐初三賀歲賽第八場一班1400米賀年盃，力爭捧盃打響在港服役頭炮。

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