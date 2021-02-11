牛年首次日賽在星期日（14日）年初三進行，年內首次夜馬則於下周三（17日）年初六上演。

當晚谷中編賽九場，選用C跑道，頭場定於傍晚6時45分開賽。

騎師方面，莫雷拉及黎海榮下周三仍要停賽，下周日（21日）方可復出。

賀銘年當晚刑滿復出，陳嘉熙同晚起停賽三日。

下周一（15日）年初四雖是公眾假期，但馬會將照於當天早上替下周三谷戰排位。

賀賢馬房有九駒報名下周三夜賽，其中三分二是正選，包括新勝馬「明欣賞」，以及新上名馬「紅磚勇士」、「霹靂狂龍」與「馬爾代夫」，陣容充滿競爭力。

與此同時，「明欣賞」馬主曾向欣之父曾炳威，同晚有實力馬亦屬賀廐的「威力飛馳」出賽，兩父女屆時都有機會拉頭馬。

意頭馬方面，「鴻運飛鷹」、「贏多多」、「富祿」、「多多利高」等，都是谷戰好手，各有機會打開牛年勝門。

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