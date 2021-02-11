馬會今日（11日）公佈，告東尼馬房「悅裕」及苗禮德馬房「雪霸神駒」，宣告退役。

「悅裕」是六歲澳洲PPG，來港四季作賽28場，成績5冠2亞2季，獲獎金$4,879,350。

此駒今季10月1日上陣跑第六，隨後運往從化操練，但自1月19日後停操，最終在當地結束競賽生涯。

「雪霸神駒」來港三季，17戰全部不入三甲，但由於曾在國際一級賽2000米香港盃及1600米董事盃跑第五，因此獲獎金$1,367,750。

此駒上仗出戰三班田草1200米跑第十二名，今晨（11日）曾作拍跳工夫，豈料隨後公佈引退。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199