蔡約翰馬房「好眼光」出道至今未逢敵手，實力雄厚。

這匹四歲自購新馬精英在周日年初三（14日）賀歲賽，將於1200米初戰第九場二班賽，進軍四出四捷。

過往每當此駒出賽，蔡廐全日均起孖或中三元，「好眼光」集馬房大旗手、發電機及變倍器之職於一身。

周日沙田草地日賽有11場，蔡約翰共有九駒列陣。

其中，一對生力軍第四場「當家信心」及第十一場「連連行運」皆有不俗的取勝機會。

「當家信心」上仗甫出道即被捧成4.3倍大熱門，惟全程際遇欠佳，最終落敗而回。

這匹三歲澳洲自購新馬於上周末（6日）沙田日賽，名列第一後備，騎師在排位時已落實為莫雷拉，結果未能補出參戰。

今期再報名四班田草1200米，「當家信心」順理成章地有出賽優先權，最終亦取得參賽席位。

雖因雷神停賽，但改由史卓豐策騎，影響不致太大，仍有機會打開勝利之門。

「連連行運」上賽初戰第三班角逐1600米，末段造出全場次快時間22.93秒後上跑第五，表現不俗。

事隔約半個月，如今再跑同班同程，未嘗不可重新贏馬。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199