鄭俊偉今季成績陷入低谷，暫時只有兩場頭馬。

這位本地練馬師，近期積極督操，務求可以提升成績。

今晨（11日）是過年前最後一日課期，鄭俊偉當然亦不例外，為周日（14日）賀歲賽參戰馬認真打點。

今晨七時半左右，鄭俊偉安排第一場「為善聚樂」及第四場「齊齊友福」分途出試。

而「為善聚樂」在大圈快跳，至於「齊齊友福」則到1800米草地出試。

雖然鄭俊偉分身乏術，未有親自觀看試跑過程，不過他一直在機坪等候，兩駒幾乎同時回來。

他逐一檢視「為善聚樂」與「齊齊友福」之狀態，並且詢問波健士及彭國年，全朝最重視上述兩駒，且看新一年能否立即交出好成績。

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