周日（14日）年初三是牛年首個賽馬日，講開「牛」，相信馬迷一定會想起「牛精」系陣營。

「牛精」系掌舵人王永強，養過一代馬王「牛精福星」，此駒威水史甚多。

「牛精福星」除贏過傳奇馬王「精英大師」外，還曾揚威日本安田紀念賽，為港爭光。

年初三跑沙田賀歲日馬，王永強和太太楊玉英合夥新馬「牛精麒麟」出道，代表與王家合作多年的告東尼馬房參賽。

「牛精」系現有三駒，分別為「牛精輝煌」、「牛精大哥」及「牛精麒麟」。

周日服役初出跑第四場四班1200米的「牛精麒麟」在港四度試閘，均由蘇銘倫（外號神蘇）經手，並會由他策騎上陣。

當年神蘇曾以同主一代馬王「牛精福星」，在沙田馬場勝出百週年紀念銀瓶三級賽，且看他周日臨別秋波，可否復替「牛精」系建功。

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