華籍倉主容天鵬踏入21年戰績冒升之餘，更炮製今季獨贏派彩暫時最高的頭馬「觀世界」。

「觀世界」上仗在港第二次上陣，騎師由潘頓換上薛恩，臨場成為75倍大冷門。

結果這匹四歲澳洲自購新馬熱完身再出大躍進，後上將一眾對手一網成擒，表現可謂石破天驚，本身亦成為薛恩在港從騎暫時最冷頭馬。

容天鵬表示，「觀世界」初出由潘頓執韁，惟上次他要策騎其他馬出賽，由於薛恩的韁繩工夫好，對出賽經驗較淺之馬有一定幫助，故決定交由他策騎。

練者指出，此駒前速不快，需要留後，薛恩沿途亦依足指示策騎，結果取勝而回。

此駒長遠來說需要出戰更長路程，所以在年初三（14日）田草日馬增程跑1400米，可望再一次帶來驚喜。

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