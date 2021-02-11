沙田馬場星期日（14日）年初三上演牛年賀歲馬，編賽11場。

翻查紀錄，近兩季年初三跑馬，告東尼馬房俱贏兩場或以上頭馬。

前季靠「勇敢神駒」（12倍）及「英勇大師」（9.2倍）爆冷起孖。

上季他以「熱血鬥士」（2.9倍）、「時時精綵」（2.5倍）及「神龍駒」（3.7倍）連中三元，證明這位練馬師慣性同日大搏殺。

東廐周日出馬十匹，軍力強大。

其中，第一場「樂盈盈」、第八場「美麗笑容」和第十一場「喜蓮慧星」近績皆好，可助廐主延續年初三勝勢。

第一場五班2000米「樂盈盈」，上仗大幅增程跑谷草2200米即入Q，遲熟長途馬已納入正軌，步步尺七改爭田草更合，已屆交代時候。

第八場一班1400米賀年盃「美麗笑容」，獲一冠兩亞一季皆在同程取得，路有專長，上仗初配蔡明紹打開勝門，原班人馬再來可添食。

第十一場三班1600米「喜蓮慧星」，上仗跑谷草一哩後上入位，造出21秒83全場次快拉士，追勁犀利。

如今轉跑沙田長直路更合衝，有力收復前失。

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