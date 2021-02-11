星期日（14日）年初三沙田舉行牛年賀歲賽，三T、六寶獎及第三、七及十一場四連環及四重彩合併彩池均有多寶，估計合共彩金高達$2,600萬。

睇番對上三季賀歲賽馬日，呂健威每次都有馬贏，當中兩次更起孖，而且與愛將何澤堯合作五次，交出三冠一亞一第五的佳績。

今次六匹參戰馬中，第八場「輝煌星」及第十場「高明駿將」均由何澤堯執韁，定是出擊重心。

「輝煌星」上仗輸不足一個馬位跑第三，該役亞軍「星運子爵」再出已贏馬補中，反映前駒當日水準不差。

此駒回配何澤堯上陣，人馬季內暫合作兩戰均上名，周日有力捧走年初三重頭戲賀年盃。

另外，「高明駿將」上季出道至今，雖仍未取勝，但卻經常跑近。

上仗於谷草短途後追跑第六輸兩個馬位，尾兩段締速均是全場最快。

今趟乃此駒季內首度由何澤堯壓陣，後上馬轉戰田草有利無害，上周五（5日）試大閘跑第二已撻着，出賽可望開齋。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199