馬會今日（11日）公佈，賀賢馬房一對同主馬「酷比哥」及「冰雪奇遇」，均別轉投蘇偉賢及方嘉柏馬房。

「酷比哥」來港初期由羅富全訓練，曾取得三場頭馬，馬匹上季尾轉投賀賢，可惜七戰全部不入三甲，且看改由蘇偉賢訓練，能否為馬匹重拾動力。

「冰雪奇遇」是四歲澳洲PPG，今季在港首戰後上第六，後勁不俗，方嘉柏接手，有望成為一匹爭冠籌碼。

賀賢昨日（10日）已有「贏進」及「犀利時光」加盟苗禮德馬房，今日又走兩駒，對馬房兵力造成影響。

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