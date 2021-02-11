日本知名馬主蘿蔔會日前在其官方網站公佈，旗下2019年澳洲考菲爾德盃盟主「白朗冰川」因傷退役。

「白朗冰川」自2019年遠征敗走墨爾本盃以來再無出賽，本身深受左前腳屈腱斷裂影響，屢醫罔效。

蘿蔔會旗下「白朗冰川」及「雍容白荷」於2019年分別揚威澳洲考菲爾德盃及覺士盾。

當中，後駒其後再勝出有馬紀念賽，繼而光榮引退，日前牠為自己生下首匹子嗣（父系是日本馬王「滿樂時」）。

相反，「白朗冰川」長期與傷患搏鬥，可謂同馬不同命。

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