2021年中東馬壇盛事沙特盃賽馬日即將舉行。其中，國際騎師挑戰賽（International Jockeys’ Challenge）將於下周五（19日）拉開序幕。

除兩位以沙特阿拉伯為策騎基地的男性騎師外，沙特盃官方網站日前已公佈其餘五男七女的參賽海外騎師。

杜苑欣早前已確定夥拍查爾頓馬房「水月鏡花」出戰總獎金2,000萬美元（約1.55億港元）的沙特盃，還應邀參加今屆騎師賽。

另外六位參賽女騎師，分別為日本代表藤田菜七子、上屆得主瑞士女將Sibylle Vogt、全球目前贏馬最多騎師巴西籍59歲老將Jorge Ricardo、意大利籍女騎師Jessica Marcialis、來自西班牙的Nieves Garcia，以及阿根廷27歲女將Maria Lujan Asconiga。

男子方面，法國冠軍級騎師布達德因私人理由退出本屆騎師賽，其席位將由夥拍「設計名師」摘下應屆凱旋門大賽的意大利籍騎師杜滿樂填補。

至於最後一位加入的是波多黎各籍殿堂級騎師華拉素奇，他在美國策騎摘下多項一級賽，早在2012年已獲選加入美國國家賽馬博物館和名人堂（National Museum of Racing Hall of Fame），成就斐然。

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