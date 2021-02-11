周俊樂騎技進步，而且有七磅減，因此大受歡迎，但他季內與羅富全合作三次全敗，似乎暫未建立出默契！

今晨（11日）七時半左右，周俊樂坐高爾夫球車由奧運馬房到機坪，並與羅富全傾談一段時間。

周俊樂隨後策騎周日（14日）第四場「大眾開心」，前往大跑道操練。

羅富全踩單車到烽火台，觀察馬匹操練時走勢，然後返回機坪接馬。

他追問周俊樂，「大眾開心」操練時表現，從今晨動態顯示，初三賀歲賽有捧場價值。

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