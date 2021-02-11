蘇銘倫今次客串期，暫時取得九場頭馬，不少人期待他在周日（14日）告別戰，能夠多贏頭馬，留下美好回憶。

然而神蘇似乎未獲幸運之神眷顧，九匹座騎有六駒排雙位數檔位。

包括第一場「智理共想」（14檔）、第二場「福星高照」（11檔）、第三場「弗雷」（14檔）。

第七場「星運男爵」（13檔）、第九場「顯心星」（11檔）、第十一場「喜蓮慧星」（11檔）。

其中告東尼馬房「喜蓮慧星」，上仗谷草1650米排10檔，潘頓將座騎拖後，留力直路衝刺跑第三，且看今戰蘇銘倫如何演繹。

蘇銘倫周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 智理共想 14

二 福星高照 11

三 弗雷 14

四 牛精麒麟 8

五 小武士 9

六 博愛友威 6

七 星運男爵 13

九 顯心星 11

十一 喜蓮慧星 11

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