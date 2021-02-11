蘇銘倫今次客串期，暫時取得九場頭馬，不少人期待他在周日（14日）告別戰，能夠多贏頭馬，留下美好回憶。
然而神蘇似乎未獲幸運之神眷顧，九匹座騎有六駒排雙位數檔位。
包括第一場「智理共想」（14檔）、第二場「福星高照」（11檔）、第三場「弗雷」（14檔）。
第七場「星運男爵」（13檔）、第九場「顯心星」（11檔）、第十一場「喜蓮慧星」（11檔）。
其中告東尼馬房「喜蓮慧星」，上仗谷草1650米排10檔，潘頓將座騎拖後，留力直路衝刺跑第三，且看今戰蘇銘倫如何演繹。
蘇銘倫周日座騎排檔
場次 馬匹 檔
一 智理共想 14
二 福星高照 11
三 弗雷 14
四 牛精麒麟 8
五 小武士 9
六 博愛友威 6
七 星運男爵 13
九 顯心星 11
十一 喜蓮慧星 11
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