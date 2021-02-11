霍利時馬房同系馬「水箭龜」及「噴火龍」，將於周日（14日）沙田賀歲賽馬日分頭出擊。

「水箭龜」角逐第十一場三班1600米，「噴火龍」則跑第四班1600米。

上述兩駒幕後關係密切，「水箭龜」馬主廖舜康是「噴火龍」馬主陳錦霞的姐夫。

此兩駒均以寵物小精靈系列人物為馬名，皆因廖舜康一對小朋友，十分喜歡該套卡通片。

值得一提的是「水箭龜」，原可跑剛周三（10日）第四場谷草三班1650米，卻因馬房失誤遲了一分鐘入紙排位，結果牠連同其他已報名的廐侶被拒上陣，令霍利時吃了一記悶棍。

「水箭龜」未能於鼠年最後一次賽事拼勝，霍利時剛周一（8日）排位後下午隨即為牠報跑牛年首個賽馬日，反映此馬狀態已操起，需要出賽以免錯失一個可能的贏馬機會。

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