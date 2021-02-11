周四（11日）是年卅晚，並為周日（14日）沙田賀歲賽最後試跑之期，大圈跳馬相當踴躍，令人目不暇給。

《蘋果馬經》晨操專家積奇認為，蘇偉賢馬房第二場「合夥贛勁」與第五埸「十二馬」拍跳，表現搶鏡。

「合夥贛勁」助手跟「十二馬」何澤堯拍跳兩段，一對馬均戴眼罩，「合夥贛勁」居內檔，身靚走勢急勁，狀態起得更好。

「十二馬」外檔輕鬆加速跟上，拼後加強操練，身收火力提升，狀態邁進一步。

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