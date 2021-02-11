內地富豪雅居樂地產集團主席陳卓林，在香港馬圈建立「樂」系陣營養馬，名下「樂滿家」（鄭廐）贏過馬，不過牠已七歲，陳主席要引入生力軍接棒。

其太太陸倩芳及兒子陳思樂，俱已加入馬主行列，目前分別持有「樂滿貫」及「樂盈盈」，給「樂」系陣營注入新力量。

此兩駒均屬自購馬，都由告東尼馬房訓練，來港後皆未贏過。

在周日年初三（14日），牠們將於田草分頭出擊，將是本身連續第二次同日參賽。

第一場「樂盈盈」為英國自購馬，來港評70分起步，之前在港跑過11場零上名，插水式跌至36分。

上仗於五班谷草2200米首次上名跑第二，今場移師田草2000米可望更好。

至於第十場「樂滿貫」季內首三戰越跑越接近，上賽明顯敗於出閘有意外為據，年初三轉場出擊，必圖取得突破。

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