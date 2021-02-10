歷代馬王，性能各有不同，有喜歡放頭的，有喜歡中置的，亦有喜留後的。

上期介紹的70年代末、80年代初的馬王「祿怡」，便在1978年沙田馬場正式啟用當天，表演了一幕「大外一氣」，勇奪首屆沙田錦標。

而90年代初的馬王「翠河」，同樣是「大外一氣」的聖手，代表作當數1991年的打吡大賽！

由先後當上馬會主席的張奧偉和夏佳理聯名擁有的「翠河」，早在1989年已以自購馬身份運港服役，但首季只操不賽，整季都沒上過陣。

於是，翌季便直接插入第四班評36分起步。

在角逐打吡大賽之前，「翠河」四戰全勝，贏至二班賽，其時評分已升至78分。

「翠河」的練馬師是許怡，騎師則是曾替英女皇名下馬匹執韁的馬泰斯。

雖然「翠河」尚未遇上過頂級馬，但因連戰連捷，氣勢如虹，在打吡之役被捧成3.6倍大熱門。

閘門開啟，「翠河」一如既往，躍出例慢，跑過百餘米便由尾二墮至包尾。

該役54倍的冷門「建安」在謝偉豪胯下採取「大逃」戰略，「翠河」轉彎時落放頭馬十多個馬位。

馬泰斯深知座騎的實力，只要直路能望空暢順衝刺，對手必然抵擋不住。

所以他索性拉出七、八疊轉彎，以保證座騎可以長驅直進。

果然，「翠河」一旦望空，走勢強勁無比，三扒兩撥把內側群駒一一超越。

最後200米，追及於中檔率先透出的「太平福將」，便安居平五路，輕鬆以第一名觸線。

其實之前的幾仗，「翠河」已曾表演過「大外一氣」，但那些只是第二、三、四班的對手，在打吡面對四歲精英，依然予取予攜，馬王地位也就一戰而奠定。

撰文：余伯樂

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