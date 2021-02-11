養馬資歷深厚的「皇龍」系掌舵人區啟光，近年名下賽駒大多養於徐雨石馬房。

其中，「皇龍大將」（已退役）長期在高班賽上陣，摘下六Win之餘，更曾在三級賽沙田銀瓶跑獲亞軍，在港競賽生涯總獎金高達931萬左右，成績出色。

沙田馬場星期日（14日）跑牛年賀歲日馬，區啟光名下新兵「皇龍福將」服役初出跑第五場四班1200米，練馬師為羅富全。

「皇龍福將」出自父系Per Incanto，同父馬今季表現突出。

其中，「追風驥足」、「戰熊三千」、「超威星」、「木火同明」及「金枝玉葉」（已退役）季內皆有兩Win或以上。

「皇龍福將」最近三次試閘非冠即亞，其中包括近兩次皆後上掄元，一切已準備就緒。

羅富全難得獲這位資深馬主支持，必定盡力相報，而區啟光亦有望連續第二周勝出日賽。

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