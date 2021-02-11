姚本輝近期頻有半冷馬搏殺得手，包括剛周三（10日）頭場「你知我勝」以12倍獨贏開齋，周日（14日）他在田草有本錢乘勝追擊。

當日跑年初三賀歲日馬，姚廐共有八駒列陣。

其中，第五場四班1200米「極速奔馳」服役以來經常跑入前列。

此駒自去年10月出賽後休戰三個多月，到今次才恢復參賽。

姚本輝表示馬兒並無特別問題，今戰做足準備工夫，狀態合乎水準。

姚本輝受訪時說：「『極速奔馳』今季初出後原本進度不錯，不過到（去年）11月一度出現食慾不振。」

「有見及此，我決定讓馬兒轉換環境，到從化接受操練，當地環境比較輕鬆，『極速奔馳』的問題亦得到改善。」

「經過一輪操練後，『極速奔馳』配合試閘考驗，進展理想，最後一課更順利勝出。」

「雖然從化試閘水準不高，但此駒總算為今仗操足而臨，本身狀態已具相當水準，今場可有理想發揮。」

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