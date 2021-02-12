蘇偉賢今季暫時勝出17場頭馬，而他最近勝出兩駒「巴基之友」及「新力寶」，牠們的共通點為歸化兵。

「巴基之友」經歷過告東尼、蘇保羅及沈集成之訓練後，今季由蘇偉賢接手，經過半季時間，終於重拾勝軌。

至於「新力寶」以往在大摩麾下贏過兩場，大摩退休後，此駒加盟蘇偉賢馬房，上月尾在泥地1200米贏馬。

既然賢廐訓練轉倉馬有心得，周日（14日）第一場「行樂之光」要特別留意。

「行樂之光」以澳洲PPG身份來港，並由方嘉柏訓練，可惜八戰全部不入三甲。

此駒改由蘇偉賢訓練，賽前做足準備，有望轉倉即省招牌。

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