周日（14日）十一場沙田全草地賽事，將舉行四場1200米，包括第四、五、九及十場。

莫雷拉是季內田草1200米，成績最佳之騎師，可惜他今期開始停賽，無緣在初三獻技。

騎師榜二哥潘頓，同程56戰取得8冠10亞4季，勝出率14%、上名率39%。

本地一哥何澤堯，同程出賽46次，成績6冠2亞5季，勝出率13%、上名率28%。

至於巴度及田泰安同程成績相若，巴度4冠6亞2季、田泰安3冠7亞5季。

今次潘頓在四場1200米賽事均有座騎，分別為第四場「尖辣椒」、第五場「騰龍駒」、第九場「福逸」及第十場「樂滿貫」。

其中「福逸」以往四次配潘頓，取得兩冠一亞之佳績，今戰人馬再來，有望重拾勝軌。

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