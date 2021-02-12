美國賽馬與其他國家政策最大分別，便是大部分賽事均允許練馬師對其旗下賽駒使用利尿劑（Lesix），引起世界馬壇甚大爭議。

不過近年美國已逐漸對利尿劑使用作出更多限制，包括紐約馬會自今年起，禁止賽駒於比賽前48小時內使用利尿劑參加在旗下馬場進行的兩歲賽事及盃賽。

彼邦傳統大賽育馬者盃官方日前亦宣佈，所有育馬者盃的引進賽均不准參賽馬使用利尿劑。

育馬者盃公司CEO Drew Fleming表示，將對利尿劑的限制擴展至所有相關賽事，期望提高日後賽事安全性及公平性。

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