星期日（14日）沙田日馬第十一場三班1600米「超勁勇士」，是羅富全馬房一大「惹火尤物」，本身幾乎逢出必熱。

此駒上仗（1月10日）熱門倒灶，賽後被驗出氣管有痰。

羅富全受訪時表示：「相信近日天氣轉變，影響了『超勁勇士』的氣管，上次賽後獸醫有用藥為牠治療，現時情況已見好轉。」

「此駒於第三班跑1600具相當實力，不過今場強手林立，不少馬匹都曾於季內贏過同程，可謂勢均力敵。」

「我對其近況感到滿意，希望牠今場可有好演出。」

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