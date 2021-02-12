近期騎師停賽期間，易配馬頻報捷唔等人。

巴度早前服刑時失去「平海掌星」、「喜盈寶」及「共創繽紛」三Win，跟住輪到何澤堯無咗「陽明高高」、「靚紫荊」、「英明勇將」、「股票傳奇」及「鴻運飛鷹」共五Win。

剛周三（10日）潘明輝停賽，「歡欣福星」換人贏埋。

周日（14日）牛年賀歲賽，莫雷拉、黎海榮及賀銘年皆停賽。

當中，雷神共有六匹自己騎開的上名馬，今仗易配出戰，無異於他向行家派金牛。

由於幾位騎師身為替工，故必拼盡無保留。

其中，田泰安接手三駒最多，而且全部馬上仗不勝有位，眾所周知二人份屬老友，有望在牛年連場數糊。

第六場四班1600米「果然友」，近三仗獲冠亞季各一，已步入穩定期。

今次唔報曾勝的1400米，寧願增程初跑同程，肯定有計。

睇番廐侶「星運子爵」季初在1400米開齋，其後向1600米進軍可再勝，證明方嘉柏眼光獨到。

「果然友」狀態保持大勇之境，排5檔起步形勢轉好，田泰安有運接手，可期征服第四班再添勝仗。

第九場「好眼光」非田草1200米不跑，幕後決心延續其不敗金身。

此駒由第四班上第三班，一直順風順水，本身越跑越進步，如今初戰第二班負輕磅，隨時贏得更易。

雷神停賽換田泰安影響不大，如無意外可以再下一城。

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