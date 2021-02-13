「遙遠星空」作為近年大熱種馬，旗下子嗣普遍特點均是體重數字相當可觀，在港後代為數不少均是逾1200磅或以上的大馬。

年初三（14日）沙田賽日，呂健威馬房四歲澳洲自購新馬「跑得寶寶」服役初出，角逐第四場四班1200米。

本港賽駒超過1300磅的數量並不多，然而馬會公佈「跑得寶寶」高達1389磅，情況極之罕見。

不過體型巨大未必是壞事，須知本港「遙遠星空」成績較佳的後代，例如「糖糖幸運」、「幸運傳奇」、「夢想成金」、「顯心星」及「加州得迅」等駒，體重均是接近甚至超越1200磅。

相反，一些體重較輕的「遙遠星空」子嗣，例如「高高」及「電路七號」等在1100磅左右或以下的賽駒皆未能跑入三甲。

「跑得寶寶」來港後五次試閘，走勢循序漸進，且看這匹巨獸能否在潘明輝胯下一出即勝。

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