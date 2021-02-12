大摩一生與馬結緣，年青時代曾擔任騎師，隨後接手父親老摩之馬房，成為摩家軍掌舵人。

大摩上季尾年屆70歲榮休，今季初仍不時親身進場觀戰。

而大摩近期已重返祖家澳洲，與其弟摩加利合組馬房，今季暫時出馬65次，成績6冠7亞12季。

今日（12日）是大年初一，大摩在澳洲依然心繫香港，並向香港朋友拜年。

大摩祝願香港人身體健康、財源廣進，並希望疫情盡快結束，香港人生活可以回復正常。

香港賽馬亦可以回復昔日熱鬧，並成為世界上最佳賽馬地區。

大摩亦介紹由包大偉、楊毅、張顯信及許坤華等人，2017年在澳洲復活節周歲馬拍賣會，合股以170萬澳元（當時超過一千萬港元）購入之Diplomatico之近況。

大摩表示Diplomatico一切良好，狀態來得很快。此駒暫時八戰取得兩冠兩亞。

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