周日（14日）沙田馬場上演牛年賀歲賽，出馬眾多。

當中，「福逸」、「佳運來」及「聚才」俱在上季鼠年賀歲賽贏馬，加上馬名老利，遂特別受到馬迷關注。

第七場三班1400米「佳運來」，上季跑同程6.5倍勝出，本身九歲老而彌堅，今次或可帶挈黃皓楠敲響季內勝鼓。

第九場二班1200米「聚才」和「福逸」，去年均於年初三勝出同程。

其中，「福逸」上仗跑1000米僅負「美麗掌聲」屈居亞軍，後駒再出輕鬆連捷，賽績硬淨，本身回師強項續配潘頓有力補中。

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