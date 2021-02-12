雖然好拍檔莫雷拉停賽，不過蔡約翰在初三（14日）賀歲賽強陣出擊，似乎不會因雷神停賽而導致馬房攻勢減弱。

其中，蔡約翰馬房第11場參戰馬「連連行運」須加以重視，須知蔡廐近九個賽日派馬角逐尾場賽事，獲四冠兩亞一季一殿一第五全入獎金名次佳績，「尾場王」之名當仁不讓。

「連連行運」經過季初熱身後，近期表現重拾正軌，包括1月10日在巴度胯下後上勝出四班1600米，贏馬姿態吸睛。

上仗此駒初次升班角逐同程，末段造出全場次快時間22.93秒後上跑第五名，表現絕不失禮。

今賽雖然排第12檔，不過此駒一貫以後追跑法制敵，因此檔位影響不大，今賽有望為蔡廐延續此項強勁數據。

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