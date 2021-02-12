從事床上用品生意的「睡眠」系馬主許章榮養馬多年，其子許思偉受其父薰陶，亦入紙申請做馬主。

許氏家族熱衷引入南非馬，雖然整體成績不算標青，不過亦無損馬主對當地馬匹的信心。

初三（14日）賀歲賽，許思偉名下四歲南非自購馬「甜睡密碼」（霍利時馬房）在港初出，角逐第七場三班1400米。

「甜睡密碼」在南非四戰兩冠一亞，兩勝均在霍利時之子霍宏聲胯下勝出1400米賽事，其餘兩戰1000米及1200米皆未能掄元，可見馬兒路有專長。

此駒來港後三次試閘皆由田泰安執韁，近兩課大閘皆展現不錯後勁，反映馬兒已相當適應本港水土。

「甜睡密碼」在港初出立即瞄準1400米，可見幕後已掌握此駒性能，今仗有權一擊即中。

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