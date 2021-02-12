揚威香港國際賽從來不是易事，看看雷神莫雷拉便是一例。

雷神在世界各地，均已斬獲不少大賽冠軍，但他每次贏國際賽故都看到他動作多多，狀甚激動。

達成國際賽大滿貫，難度則更加高，就連13屆冠軍騎師韋達，在港從騎20多季，卻始終未能染指香港短途錦標，算是策騎生涯的一點遺憾。

國際賽大滿貫騎師，歷來一共有四位，分別是巫斯義、潘頓、莫雷拉及莫雅。

法國殿堂級騎師巫斯義，早在1991年憑至今唯一三冠馬王「翠河」，捧走當年香港邀請盃（香港盃前身）冠軍。

直至2009年，他夥拍阿加汗名下「大利來」初次摘下香港瓶，才正式成為首位國際賽大滿貫騎師。

終其一身，他總共八次揚威國際賽，紀錄曾經保持一段長時間。

不過，當今屆國際賽事結束後，四屆香港冠軍騎師潘頓將紀錄進一步推前。

潘頓夥拍日本代表「樸素無華」攻下香港盃，破天荒地九次於國際賽揚威，成就斐然。

不過更難得的是，本地馬向來在香港瓶表現平平，但潘頓策騎「多名利」及「時時精綵」，兩次替港隊捍衛香港瓶，這個紀錄似乎更難能可貴。

一提起潘頓，就不得不提他的宿敵莫雷拉了，雷神合共六奪國際賽冠軍。

雖然數字上不及潘頓，但雷神自從2014年憑「步步友」捧走香港一哩錦標開始，直至2016年夥拍「里見皇冠」贏香港瓶。

其間只花三年時間便完成國際賽大滿貫，比潘頓（五年）所花的時間更少，可見這位近年香港馬壇的天之驕子實力非凡。

而在去年國際賽，莫雷拉分別策騎日本代表「耀滿瓶」及及港隊「爭分奪秒」，分別贏得香港瓶及香港短途錦標，當屬其職業生涯高光時刻之一。

相比起上述三位在香港馬壇發展一段較長時間的騎師，號稱「天下第一」的莫雅，來港策騎大多數僅於大賽日客串，以公司騎師身份留港短期策騎次數極少，卻不影響他在香港國際賽的亮眼成績。

莫雅在2010年，夥拍「飛雪仙蹤」奪得香港盃，初次揚威國際賽。

直到今屆國際賽，他策騎「業界巨頭」及「野田重擊」囊括香港瓶及香港短途錦標，用時十年成為第四位國際賽大滿貫騎師，可喜可賀。

其實還有名將叫糊國際賽大滿貫，例如現年50歲、身手卻不減當年的戴圖理，他已六次奪得國際賽冠軍，數量同雷神看齊。

不過，他還未曾攻下香港短途錦標，在港出賽成績未臻完美。

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