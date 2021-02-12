周日（14日）年初三跑賀歲馬，撞啱係西方情人節，同時是六爺羅富全55歲生日。

睇番近兩年六爺生日都有馬贏，周日出九駒屯重兵，有望再度贏馬慶生。

第四場四班1200米「大眾開心」，四戰同程獲一冠兩亞一殿，路程拿手，改用周俊樂減七磅如釋重負，勝算可大大提升。

第十一場三班1600米「超勁勇士」，今季曾勝同程有根有據，上仗氣管內多痰才熱倒，如今操好再戰，演出可望重納正軌。

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