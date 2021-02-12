新加坡賽馬公會近期對騎師策騎表現監管嚴謹，地道騎師黃俊傑在1月中策騎「金雷」，被指控五項未盡全力策騎而被停賽一年。

至於剛周日（7日）在克蘭芝馬場舉行的第八場賽事，本土騎師S約翰策騎「美夢成真」表現未能令裁判滿意，自600米起騎者並無全力策騎馬匹。

最終S約翰被重罰停賽三個月，為星洲新馬季開始，第二位因未盡全力策騎而被重罰的新加坡騎師。

S約翰停賽期為2月14日至5月13日，騎者已獲當地馬會通知，有權就相關罰則提出上訴。

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