農歷新年捧意頭馬，經常有唔錯收穫，最經典例子是2012年大年初三賽事，高伯新馬房旗下「恭喜發財」，在南非騎師卓利胯下，以6.5倍次熱門身份勝出。

周日（14日）牛年賀歲賽，有「福逸」、「佳運來」、「聚才」、「至尊高陞」、「連連行運」、「醒旺財」、「恭喜發才」、「齊齊友福」、「喜盈運」等一大批意頭馬亮相沙田馬場，隨時幫到馬迷發新年財。

其中，在第八場一班1400米賀年盃，韋達馬房在港初出四歲自購馬「恭喜發才」，馬主與九年前贏同一賽事的「恭喜發財」沒有關係，但同樣是應節馬。

「恭喜發才」來港後三試大閘，走勢一課比一課好，狀態已有相當水準，本身來港前賽績亦十分出色。

同系馬亦屬韋廐成員的「聚才」，去年同日食出賀歲馬尾糊（三班1200米），「恭喜發才」說不定可在周日旗開得勝。

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