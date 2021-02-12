告東尼馬房在上季賀歲賽連中三元，靠潘、雷二人共贏「時時精綵」、「神龍駒」及「熱血鬥士」，成為當日成績最好練馬師。

事隔一年，告東尼安排「加州」、「美麗」及「樂」系，同於周日（14日）賀歲馬雙龍出海，力爭再做年初三主角。

第八場一班1400米「加州雷電」，過去於沙田及谷草1200米共六奪冠軍。

其中，此駒上仗在1200米後追掄元，增程相信更合。

同場廐侶「美麗笑容」上賽在蔡明紹胯下於二班此程輕勝開齋，如今負輕磅挑戰一班賽，未嘗不可梅開二度。

第十場三班1200米「樂滿貫」，上次閘前落重飛變大熱開跑，豈料出閘大脫腳未跑先輸，幕後肯定不太高興。

這次改由潘頓執韁，且排得6檔好位起步，轉跑沙田降低難度，有利本身脫穎而出。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199