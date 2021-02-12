賀年盃一向屬年初三賽馬日看點之一，上季此項錦標冠軍為沈集成馬房「最合拍」（已取消登記）。

不過在周日（14日）舉行的賀歲賽，沈廐卻沒有派馬出戰今屆賀年盃，換言之沈集成已無緣衛冕這項傳統盃賽。

至於上季賀年盃亞軍則為「百步穿雲」（賀廐），這匹八歲愛爾蘭自購馬今仗將強配潘頓上陣，有權補中捧盃。

「百步穿雲」季內四戰雖然皆無功而還，然而落敗距離逐漸縮窄，可見馬匹狀態逐漸回升。

今仗重配潘頓兼排二檔好位，當屬今場爭標份子之一。

另外，賀廐在年初三賽馬日其餘三匹參戰馬皆有王牌或保護權，同樣不容忽視。

其中第二場「日就月將」在四班一再跑近，今仗初跑第五班配周俊樂減磅，排黃金一檔有利發揮，有望藉此打開勝利之門。

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