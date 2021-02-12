近期其中一對最佳練騎配搭，非丁冠豪與潘頓莫屬！

潘頓近五匹出策之丁廐馬取得三勝，包括「足金好球」、「金枝玉葉」及「糖糖幸運」，上述三駒均為大熱門。

周日（14日）十一場沙田賽事，丁冠豪再安排潘頓夥拍尾場「足金好球」上陣，似乎決心爭連捷。

「足金好球」前仗首次由潘頓上陣，結果在田草1400米後上跑第二，剛戰人馬捲土重來，增程跑田草1600米，交出凌厲後勁勝出。

今次「足金好球」留爭勝途1600米，有望再下一城。

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