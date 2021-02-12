今屆四歲系列賽事次關香港經典盃，將於本月21日在沙田馬場上演。

馬會今日（12日）公佈，這場1800米賽事之優先出賽名單。

兩匹最高分馬「達心星」及「勁搏」分別以103及101分參戰。

至於「勁力勇士」及「智慧神駒」則以最低之83分入選，「勁力勇士」曾兩度報捷，而「智慧神駒」則四戰一亞。

反觀85分馬「悅風雲」，由於首戰全程居後跑尾二，因此只能列為後備一。

而苗禮德馬房之「拍馬難追」在港初出跑第七，已決定退出今場賽事。

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