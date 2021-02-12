恭喜發財！周日（14日）牛年賀歲賽馬日定於沙田A跑道舉行，有多達11場比賽。

田草全闊A跑道向來偏差不嚴重，而且大熱門勝出率不低，以短途賽1200米為例，近三季進行過83次，大熱門贏過28次，勝出率為34%。

值得一提的是大熱門入前四名率達八成，喜歡投注四重彩及四連環就要留意了！

第四場「大眾開心」、第九場「好眼光」及第十場「樂滿貫」均有望做大熱門，值得重視。

另一項大熱勝出率逾三成，就是田草1600米。

近三季跑過38場，當中有13次由大熱門勝出，第六場「果然友」及第十一場「足金好球」值得留意。

至於1400米略略偏低，大熱勝率為27%，投注時不妨向冷門馬埋手。

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