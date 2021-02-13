自1999年開始，每逢農曆年初三的賽馬，都有賀年盃上演。

首屆賀年盃並非跑1400米，而是跑1600米。

本來，愛倫的一對馬王「奔騰」和「原居民」，雙雙報名，希望在新正頭贏馬討個好意頭，但排位後「原居民」因有微恙而退出，愛倫只有「奔騰」一駒在陣。

雖然在這場賽事，「奔騰」沒有碰上既是廐侶也是歡喜冤家的「原居民」，卻仍然遇到另一匹宿敵，那就是由賓康訓練的「告魯夫」。

「奔騰」是1997年的打吡冠軍，「告魯夫」則是1998年的打吡冠軍。

「告魯夫」不單贏了打吡，也贏了打吡預賽，是繼1992年的「生圖」後，又一匹囊括打吡孖寶的馬。

在1998至99年度，「告魯夫」交了白卷，一場頭馬也拿不到，但五度與「奔騰」同場，卻有四次比「奔騰」先抵終點，包括董事盃「告魯夫」第二、「奔騰」第三；香港國際盃「告魯夫」第二、「奔騰」第七；香港金盃「告魯夫」第二、「奔騰」第四；女皇盃「告魯夫」第三、奔騰」第五。

偏偏在只有五駒在陣的賀年盃，由法國騎師李格力主轡的「告魯夫」，卻以頸位之差不敵由另一位法國騎師冼毅力主轡的「奔騰」!

該季「奔騰」交出了兩場頭馬，除了擊敗「告魯夫」而捧走首屆賀年盃，另一次勝利就是上期所提在遮打盃力壓「原居民」了。

撰文：余伯樂

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