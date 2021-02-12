香港賽事各班次實力鴻溝甚大，不少賽駒在原班次表現乏善可陳，透過減分降班才能展現競爭力爭取頭馬。

周日（14日）為牛年首次賽事，蘇偉賢馬房「聰明導彈」重返三班角逐1400米，屆時由贏馬拍檔潘頓壓陣。

「聰明導彈」自上季起11次角逐二班賽皆三甲不入，然而跑三班賽表現則大相逕庭。

此駒最近四次角逐三班賽獲一冠三亞全入Q佳績，包括季內在彭國年胯下跑入亞軍，為此駒今季唯一一次上名。

「聰明導彈」降班即改配潘頓，搏殺之心昭然若揭，因此可投以信心一票。

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