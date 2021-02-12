杜拜世界盃賽日將於3月27日在美丹馬場舉行，幾匹日本泥地好手已確認遠赴當地參與盛事。

應屆日本冠軍盃盟主Chuwa Wizard幕後於昨天（11日）宣佈，將應邀參加杜拜世界盃。

Chuwa Wizard同時亦入圍總獎金高達2000萬美元（約1.55億港元）沙特盃參賽名單，為唯一參加此大賽的日本代表。

另外，「活蹦雀躍」、「俊男孩」及Red le Zele均將參加杜拜金莎軒錦標，而八歲老馬Wonder Lider則參加高多芬一哩賽。

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