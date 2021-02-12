周日（14日）跑年初三賀歲日馬，騎師有潘明輝刑滿復出，相反莫雷拉當日起停賽兩天。

雷神座騎一向質量兼備，不少騎師都會因他停賽而受惠，他們變相亦會多了機會贏馬。

蘇銘倫在這次告別戰，合共獲得九匹座騎，他當然希望可以連場報捷留下美好回憶。

其中，他接手過去由莫雷拉取得三勝的「顯心星」（方廐），將是全日焦點之一。

這匹方廐新星所取得的三場頭馬，均來自田草1200米。

今次是牠首度由蘇銘倫壓陣，出戰第九場二班1200米，縱使面對蔡廐新星「好眼光」，依然有力攻堅。

至於其廐侶第五場「小武士」，將於周日出道，本身在港兩次試閘均由莫雷拉負責，這次蘇銘倫冷手執個熱煎堆，說不定可助他重響勝鼓。

告東尼馬房第四場「牛精麒麟」，同樣首度上陣，本身試過四課大閘皆由蘇銘倫親自考驗，人馬已有相當默契，今仗隨時一擊即中。

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